شكرا لقرائتكم خبر عن النخلي يتوج بفضية 200م والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي بعد تحقيقها المركز الـ3 والميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر «تصنيف F36»، ضمن منافسات ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى الذي انطلق الجمعة على ملعب رادس في العاصمة تونس.

وحقق هاني النخلي ميداليتين برونزيتين في منافستي رمي القرص ورمي الرمح «تصنيف F33» بعد حلوله ثالثا في المنافسات، فيما توج علي النخلي بفضية سباق 200 متر «تصنيف T37» بحلوله ثانيا في السباق بزمن 24:85 ثانية. وكان الأخضر حقق (الجمعة) في انطلاق المنافسات ميداليتين ذهبيتين عن طريق نور الصناع في سباق 100 متر «تصنيف T44» بعد أن حل أولا بزمن 12:20 ثانية، وعلي النخلي في سباق 100 متر «تصنيف T37» بحلوله أولا بزمن 12:36 ثانية، ليصبح مجموع الميداليات حتى الآن 6 ميداليات (ذهبيتان وفضية واحدة و3 برونزيات).