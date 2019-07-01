أزمة في القادسيةبسبب خبراني

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) استغرب القدساويون تفريط إدارة النادي بمدافع الفريق الأول لكرة القدم محمد خبراني، الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأهلاوي، بعد موافقة إدارة القادسية على انتقال اللاعب الذي سبق له تمثيل المنتخب السعودي ويعتبر من المدافعين المميزين الذين برزوا خلال الموسم الماضي. ويخشى القدساويون من التفريط في عدد من اللاعبين الذين يشكلون ثقلا في الفريق الأول لكرة القدم، في مقدمتهم هارون كمارا الذي يعتبر مطلبا للعديد من الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته. وكانت إدارة نادي القادسية قد بدأت أول تغييراتها هذا الموسم بالتعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، كما عينت محمد الشمراني مديرا للفريق الأول خلفا لغازي عسيري، وتسعى للظهور بشكل مختلف خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد من خلال تلك التغييرات التي شملت الجهازين الفني والإداري. من جهة أخرى، بدأ الفريق الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا للموسم الرياضي الجديد تحت إشراف مدربه التونسي يوسف المناعي، وانطلقت التدريبات باجتماع ضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

استغرب القدساويون تفريط إدارة النادي بمدافع الفريق الأول لكرة القدم محمد خبراني، الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأهلاوي، بعد موافقة إدارة القادسية على انتقال اللاعب الذي سبق له تمثيل المنتخب السعودي ويعتبر من المدافعين المميزين الذين برزوا خلال الموسم الماضي. ويخشى القدساويون من التفريط في عدد من اللاعبين الذين يشكلون ثقلا في الفريق الأول لكرة القدم، في مقدمتهم هارون كمارا الذي يعتبر مطلبا للعديد من الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته. وكانت إدارة نادي القادسية قد بدأت أول تغييراتها هذا الموسم بالتعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، كما عينت محمد الشمراني مديرا للفريق الأول خلفا لغازي عسيري، وتسعى للظهور بشكل مختلف خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد من خلال تلك التغييرات التي شملت الجهازين الفني والإداري. من جهة أخرى، بدأ الفريق الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا للموسم الرياضي الجديد تحت إشراف مدربه التونسي يوسف المناعي، وانطلقت التدريبات باجتماع ضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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