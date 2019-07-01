شكرا لقرائتكم خبر عن يوم خاص للرياضيين في فعاليات 3 × 3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أقامت فعالية كرة السلة (3 × 3) مساء أمس الأول يوماً خاصاً للرياضيين، بتواجد عدد من نجوم كرة القدم والسلة والإعلامين، وبإشراف ومتابعة الهيئة العامة للرياضة، ضمن موسم جدة السياحي، وشارك نجوم كرة القدم، مع نجوم السلة في الفعالية، مع عدد من الجمهور، وفاجأ طلال المشعل الجميع بمهاراته في كرة السلة، وتمكن مع فريقه الذي قاده أيمن مدني من الفوز بالتحدي، كما قدم عبدالهادي حداد، مستوى رائعاً رغم تواجده مع الثنائي المميز محمد آدم وعمران فلاتة اللذين أمتعا الحاضرين بمهارتهما بكرة السلة، وتميز اللاعب التاريخي لسلة الاتحاد بالرميات الثلاثية.

أقامت فعالية كرة السلة (3 × 3) مساء أمس الأول يوماً خاصاً للرياضيين، بتواجد عدد من نجوم كرة القدم والسلة والإعلامين، وبإشراف ومتابعة الهيئة العامة للرياضة، ضمن موسم جدة السياحي، وشارك نجوم كرة القدم، مع نجوم السلة في الفعالية، مع عدد من الجمهور، وفاجأ طلال المشعل الجميع بمهاراته في كرة السلة، وتمكن مع فريقه الذي قاده أيمن مدني من الفوز بالتحدي، كما قدم عبدالهادي حداد، مستوى رائعاً رغم تواجده مع الثنائي المميز محمد آدم وعمران فلاتة اللذين أمتعا الحاضرين بمهارتهما بكرة السلة، وتميز اللاعب التاريخي لسلة الاتحاد بالرميات الثلاثية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.