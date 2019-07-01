شكرا لقرائتكم بعد إصابة جنش.. مرتضى منصور: لن استكمل مباريات الدورى بحارس واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، حزنه بسبب إصابة محمود جنش، حارس مرمى الأبيض ومنتخب مصر، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس، أثناء تواجده فى مران الفراعنة قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، المقامة فى مصر حاليا.

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أضاف منصور خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك، اليوم، أنه لن يستكمل مباريات الدورى الممتاز، بحارس واحد وهو عمر صلاح نظرا لاستمرار إصابة عماد السيد، مشددًا على أن اتحاد الكرة عليه أن يجد حل للمشكلة مطالبا بضرورة قيد حارس مرمى فى قائمة الأبيض قبل المباريات المقبلة.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 68 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، الذى يتصدر الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبق له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى هذا الموسم، حيث من المقرر أن تستكمل مباريات الدورى عقب انتهاء مباريات كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل ومن المقرر أن يخضع جنش لعملية جراحية في ألمانيا، وهو ما سيجعله غير قادر على المشاركة مع الزمالك فى الفترة المقبلة.