الهلال يتعاقد مع "صائد البطولات".. والخيبري أول الراحلين

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أعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميا مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

ووقع رئيس مجلس إدارة الهلال، فهد بن نافل، عقدًا مع المدرب الروماني، لمدة موسمين بعد أن جرت مراسم التوقيع في مدينة باريس الفرنسية، بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج.

وسيلتحق المدرب الروماني وطاقمه التدريبي بالفريق، يوم الثلاثاء، وذلك في مقر الفريق بمدينة لينز النمساوية.

وبدأ لوشيسكو مسيرته التدريبية في 2004 ودرب براشوف الروماني، ثم انتقل لتدريب رابيد بوخارست الروماني لمدة 3 مواسم، وبعدها عاد لبراشوف كرة أخرى لمدة موسمين في الفترة من 2007-2009.

وتولى لوشيسكو مهمة قيادة منتخب رومانيا الأول، لمدة عامين في الفترة من 2009-2011، قبل أن ينتقل لقيادة رابيد بوخارست لموسم وحيد، ومنه إلى الجيش القطري وقضى معه موسمين 2012-2014، ثم رحل إلى بيترولول الروماني، وبعدها إكزانثي اليوناني في الفترة من 2014-2017.

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ويطلق على لوشيسكو لقب " صائد الكؤوس"، إذ حقق عدداً من الألقاب خلال مسيرته التدريبية (دوري الدرجة الثانية الروماني - كأس رومانيا - كأس قطر - الدوري اليوناني - كأس اليونان)، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مدرب روماني عام 2018.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل عن اتفاقها بشكل رسمي مع اللاعب عبدالملك الخيبري لفك الارتباط بين الطرفين وبذلك يصبح الخيبري لاعباً حراً للإنتقال بشكل مجاني لأي فريق.

وثمنت الإدارة الهلالية ما قدمه اللاعب من جهود واحترافية في مسيرته مع الفريق الأول خلال منذ انضمامه للفريق في موسم 2017-2016 قادماً من فريق الشباب.

وشارك الخيبري مع الفريق الهلالي في 62 مباراة، كان آخرها الموسم الماضي حين شارك في 10 مباريات فقط خلال الموسم.

بدوره قدم عبدالملك الخيبري شكره وتقديره للإدارات التي لعب تحت إشرافها وذلك عبر فيديو نشره النادي عبر الحساب الرسمي.

وبعد ساعات من رحيل الخيبري عن الزعيم، كشفت تقارير صحفية أن اللاعب دخل ضمن أجندة تعاقدات نادي الاتحاد، حيث ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن الخيبري، تم وضعه على طاولة مفاوضات نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتوصية من المدرب التشيلسي لويس سييرا.

