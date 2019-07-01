شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالدايم يلحق بفراعنة الطائرة فى سلوفينيا لرئاسة البعثة فى التشالنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر أحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة، إلى سلوفينيا عصر اليوم الإثنين للحاق ببعثة المنتخب الأول لرئاستها فى بطولة التشالنجر، المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو، بسلوفينيا.

وخاض المنتخب معسكر الأسبوع الماضى فى هولندا قبل التوجه إلى معسكر سلوفينى المقام حاليا، استعدادا لخوض منافسات البطولة .

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول، فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.

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وكان عبد الدايم أشار فى وقت سابق إلى أن مشاركة منتخب مصر فى بطولة التشالنجر، جاءت حسب ترتيب مصر فى أفريقيا، حيث تحتل المركز الأول بدعم من الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة .

يذكر أن مصر كانت من المقرر أن تستضيف التصفيات المؤهلة لبطولة التحدى شهر يونيو الماضى، إلا أنه تم الغاؤها فى ظل عدم إرسال أى دول المشاركة فيها سوى مصر وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم.

وعقب عودة بعثة منتخب الطائرة إلى القاهرة يستعد الاتحاد المصرى لبدء منافسات بطولة أفريقيا للسيدات للمنتخبات التى ستنطلق يوم 9 يوليو المقبل، حيث تبدأ الدول المشاركة فى الوصول بدءا من يوم 5 من نفس الشهر المقبل.