7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخه بامم افريقيا

منتخب مصر يهزم أوغندا بثنائية ويتأهل لدور الـ16 فى أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة

تأهل المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا ، بالعلامة الكاملة عقب الفوز على أوغندا بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكاس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل

أحمد المحمدى أفضل لاعب فى مباراة مصر وأوغندا اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 أحمد المحمدى أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر أمام أوغندا، التى شهدت فوز منتخب مصر بهدفين دون رد، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو، أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى. Advertisements

جنش يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لإجراء جراحة وتر أكيلس

يتوجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب وذلك بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة.