شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل المنتخب الوطنى لدور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، بعد تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات بدور المجموعات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ثم فى الأخير أمام أوغندا، فى اللقاء الذى جمعهم مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى، فى ختام مباريات المجموعة الأولى. حقق المنتخب الوطنى ألفوز على نظيره أوغندا بهدفين دون رد، ليحقق ألفراعنة العلامة الكاملة ويتصدر المنتخب بذلك المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويستعرض ”الخليج 365” أهداف ألفراعنة فى الثلاث مواجهات بدور المجموعات.. مصر تفوز على زيمبابوى بهدف أحرزه محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 41، وبذلك تُحقق مصر أول ثلاث نقاط فى المجموعة الأولى. حقق المنتخب الوطنى الفوز فى المواجهة الثانية أمام الكونغو بهدفين دون رد أحرزهما أحمد المحمدى ثم محمد صلاح. ثم نجح الفراعنة فى تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على أوغندا بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح ثم أحمد المحمدى. Advertisements رقم قياسى باسم ألفراعنة فى أمم أفريقيا رقم قياسى باسم ألفراعنة فى أمم أفريقيا وتأهل ألفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الآنتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق ان حقق ألفراعنة العلامة الكاملة بألفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن ألفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تاهل ألفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.

من يواجه مصر فى دور الـ 16 بالكان

وتقضى لوائح البطولة القارية بمواجهة متصدر المجموعة الأولى لأحد المنتخبات التى حصلت على المركز الثالث فى المجموعات "الثالثة، الرابعة والخامسة" فى الدور الثانى، بينما يلتقى وصيف المجموعة ذاتها مع وصيف المجموعة الثالثة فى الدور ذاته.

وفى حالة تأهل المنتخب الكينى الذى يحتل المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فإن مواجهته مع منتخب مصر ستكون مؤكدة، بينما سينتظر المنتخب الوطنى أحد صاحبى المركز الثالث فى المجموعتين الرابعة والخامسة فى حالة فشل صاحب المركز الثالث فى المجموعة الثالثة فى التأهل لدور الستة عشر.

وتقضى لوائح البطولة القارية بمواجهة متصدر المجموعة الأولى لأحد المنتخبات التى حصلت على المركز الثالث فى المجموعات "الثالثة، الرابعة والخامسة" فى الدور الثانى، بينما يلتقى وصيف المجموعة ذاتها مع وصيف المجموعة الثالثة فى الدور ذاته.

وفى حالة تأهل المنتخب الكينى الذى يحتل المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فإن مواجهته مع منتخب مصر ستكون مؤكدة، بينما سينتظر المنتخب الوطنى أحد صاحبى المركز الثالث فى المجموعتين الرابعة والخامسة فى حالة فشل صاحب المركز الثالث فى المجموعة الثالثة فى التأهل لدور الستة عشر.