شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: كسبنا كهربا 150 مليون.. وركب عربية بـ20 مليون بدل التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الفريق الأبيض كسب من وراء النادى 150 مليون جنيه، قائلاً: "كهربا أصبح يمتلك سيارة بـ 20 مليون جنيه بدلا من ركوب التوك توك، وطلعله بـ 80 مليون جنيه غير الهدايا التي كان يحصل عليها".

وأكد رئيس الزمالك على صحة عقد محمود كهربا مع القلعة البيضاء، مشددًا على أنه يبقى له 3 مواسم متسائلاً كيف لا يعترف بالعقد المبرم بينه وبين النادى رغم إمضاءه عليه وحصوله على مستحقاته المالية من هذا العقد.

ووجه منصور حديثه لكهربا من خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للنادى قائلاً: "كنت فى إنبى لا يعرفك أحد وأحمد رفعت، صانع ألعاب الأبيض المعار للفريق البترولى أفضل منك 100 مرة وكل ما تتنطط الغرامات شغالة"، مضيفًا: "تحدثت مع رئيس اتحاد الكرة ومصيرك هيبقى زي لاعبين كثيرون وانتهيت وبتعض الأيد التي مدت لك".

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يذكر، أن محمود كهربا قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ عودة الفريق من الراحة السلبية التى حصلوا عليها بعد انهاء مباراة الأبيض وحرس الحدود فى الدور الممتاز، قبل توقف المسابقة لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية وعرض مرتضى منصور، عقد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض والذى يكشف من خلاله إن عقد اللاعب مستمر لمدة 3 مواسم مقبلة وليس له حق الانتقال لنادى آخر بشكل حر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما شدد مرتضى منصور إن العقد الحالى بين الزمالك وكهربا تم توثيقه بإيصال رقم 51048 وتم سداد المقابل المالى الخاص بتوثيق العقد فى سجلات اتحاد الكرة وتابع مرتضى منصور من خلال ذلك الفيديو بالكشف عن حصول كهربا على أقساط عقده الحالى بإيصالات من النادى وهو ما يؤكد اعتراف اللاعب العقد الذى وقع عليه وتم دفع رسومه فى اتحاد الكرة بشكل قانونى.



عقد كهربا



عقد كهربا



إيصال توثيق عقد كهربا