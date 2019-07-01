شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. محمد الشناوى أخطبوط المنتخب وملك الكلين شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أداء رائع يقدمه محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى مع منتخبنا الوطني، خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى مصر.

حافظ محمد الشناوى على نظافة شباكه فى جميع مباريات الدور الأول أمام منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، وهى المواجهات التي نجح منتخبنا فى الفوز بها بنتائج 1/0 ، 2/0، 2/0 على الترتيب.

وقدم محمد الشناوى أفضل مستوياته فى مواجهة أوغندا التي أقيمت مساء الأحد، والتي نجح فيها فى التصدي لأكثر من 5 فرص محققة من جانب الفريق الأوغندي ليحافظ على حظوظ الفراعنة فى الفوز باللقاء.

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وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى وأوغندا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.