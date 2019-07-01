شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة مصر و اوغندا فى كاس الامم الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المنتخب الوطنى للهدف الخامس فى الدور الأول لكأس الامم الافريقية 2019، بعدما نجح الفراعنة فى الفوز على نظيره الأوغندى بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكاس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل .

تقدم محمد صلاح بالهدف الاول فى الدقيقة 36 ، وأضاف احمد المحمدى الهدف الثانى فى الدقيقة 45 ، ليتأهل الفراعنة لدور الـ16 من البطولة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط كاملة