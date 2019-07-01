مروان محسن لـ"تايم سبورت": تحقيق الفوز مهم و"الجو" سبب ضعف الأداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مروان محسن، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، أن تحقيق الفوز أمام أوغندا وحصد الـ9 نقاط وتصدر المجموعة شىء مهم للغاية، وسوف ننتظر معرفة المنافس فى الدور القادم. وأوضح مروان محسن، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة "تايم سبورت"، أن حالة الجو سبب تراجع أداء اللاعبين خلال مباراة أوغندا، وسوف تشهد المباريات القادمة تحسنا كبيرا، وهذا الأمر سيتم إظهاره للجمهور خلال المباريات القادمة للفراعنة. ونجح المنتخب المصرى فى الفوز على نظيره الأوغندى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر، وتنتهى يوم 19 يوليو.

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