شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لتايم سبورت : أنهينا المهمة الأولى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى أنه سعيد بفوز الفراعنة على أوغندا بهدفين مقابل للاشئ فى الجولة الثالثة والاخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى فى 19 يوليه المقبل .

وأضاف رمزى فى تصريحات لتايم سبورت أن الخطوة الاولى بالنسبة للمنتخب انتهت بتصدرنا للمجموعة برصيد 9 نقاط ، إلا أنه عاد وأكد أن القادم أصعب .

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كان المنتخب الوطنى قد حقق الفوز اليوم على اوغندا بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات بكاس الأمم الأفريقية المقامة بمصر وتنتهى فى 19 يوليه المقبل .

وعن إصابة كوكا أكد هانى رمزى أن الإصابة ليست واضحة وستكون هناك أشعة غدا على قدم اللاعب لتحديد حجم إصابته وهل سيكمل البطولة مع الفراعنة أم لا مؤكدا فى الوقت نفسه أن المنتخب يحتاج لجميع لاعبيه خاصة بعد رحيل محمود جنش حارس المنتخب عقب إصابته بوتر اكيلس .