شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يتوجه للمستشفى لإجراء أشعة على وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب، إلى أحد المستشفيات المجاورة لاستاد القاهرة لإجراء أشعة على القدم وتحديدا على وتر أكيلس، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

وأكد مسئولو منتخب مصر أن سبب تغيير أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر أمام أوغندا هو معاناته من كدمة فى وتر أكيلس، كاشفين أن الأشعة ستحدد مدة غيابه وإمكانية لحاقة بالمباريات المقبلة.

وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.