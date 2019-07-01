شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالى نداى أفتقد لكاريزما الحكم المقنع فى مواجهة الفراعنة والاوناش .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة - مصر X أوغندا الجولة الثالثة للمجموعة الاولى أمم افريقيا 2019 النسخة الـ32

الملعب – ستاد القاهرة

النتيجة – فوز منتخب الفراعنة بهدفين دون رد.

الحكم السنغالى ماجيت نداى –صاحب الـ33 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2011.

المساعد الاول الكاميرونى الفيس جي نيوبو صاحب الـ36 عاما دولى 2013

المساعد الثانى والبوركينى سايدو تياما- صاحب الـ39 عاما- دولى 2012

الحكم الرابع – الانجولى: هيلدر مارتينزدي- صاحب الـ42 عاما – دولى 2010

تقييم اداء الحكم اللياقة البدنية ( التحمل- السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

تمتع الحكم بلياقة بدنية جيدة الا انه كان يتحرك بشكل تقليدى جدا ولم يكن لدية القدرة على التحرك بشكل مناسب حتى انه تواجد فى محيط اللعب وطريق الكرة خاصة الكرات المرتدة من الدفاع والقريبة من منطقتى الـ18 حيث كان يجد صعوبة لمتابعة كل المرتادات نتيجة التمركز الخاطئ الى جانب انه لم يحسن قراءة اللعب فى اغلب الاحيان.

الشخصية والسيطرة ( أفتقد لكاريزما الحكم المقنع )

ظهر الحكم عصبيا ومتوترا خاصة خلال النصف ساعة الاول من عمر اللقاء وذلك لنقص خبرة أدارة اللقاءات جماهيرية افتقد لكاريزما الحكم المقنع إلا انه كان حريصا على سلامة اللاعبين طبقا للقانون وأحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة كان حاسما مع اللاعبين فى إضاعة الوقت وكان موفقا فى تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة.

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تطبيق القانون - القرارات الفنية - 34 مخالفة ( اتاح الفرصة فى هدف الفراعنة الثانى )

استطاع الحكم تقدير اغلب المخالفات الفنية التى ارتكبها الفريقين خلال فعاليات اللقاء واحتسب 34 مخالفة وان كان البعض منها وهمى ويجب ان يشير الحكم باستمرار اللعب كما سمح باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة بشكل جيد اكثر من مرة خلال فعاليات المباراة أبرزها فى هدف الفراعنة الثانى عندما سمح باستمرار وأتاح الفرصة من بداية الهجمة التى انتهت بهدف فى الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

العقوبات الانضباطية -( 3 بطاقات مستحقة وتغاضى عن مثلها )

اشهر الحكم البطاقة الصفراء للتهور ومنع الهجوم الواعد طبقا للقانون لثنائى المنتخب الضيف تاديو لوانجا ولكيمبادا كما انذر كابتن منتخب الفراعنة أحمد المحمدى فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء ، كما تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء لثنائى منتخب الرافعات خالد أوتشو - حسن واسوا للعب بتهور كما لم ينذر المحمدى لنفس السبب فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء ، لكن كان معيار الحكم فى العقوبات الانضباطية واحد على الفريقين .

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد واشارا على 5 حالات تسلل فى توقيت مناسب كما سمحوا باستمرار فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما

الحكم الرابع

أدى مهامه سيطروعلى المنطقة الفنية بهدوء كما تعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 34 خطأ - 11 ركلة ركنية – 5 حالات تسلل تسلل - 3 بطاقات صفراء- هدفين.

الدرجات : الحكم – 8.0 .. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-