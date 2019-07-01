مباريات الإثنين.. 4 مواجهات نارية في كأس الأمم الأفريقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تحتضنها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

نامبيا ×كوت ديفوار- الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).

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جنوب أفريقيا × السنغال - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR ، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR ، تايم سبورت (بث أرضي).

كينيا × السنغال - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).

تنزانيا × الجزائر - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR، beIN SPORTS MAX 2 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).