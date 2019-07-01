رئيس الزمالك: أطالب بقيد بديل لجنش قبل استكمال الدوري.. وكهربا مصيره سينتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:



طالب رئيس نادي الزمالك بقيد حارس بديل لمحمود عبد الرحيم "جنش" والذي تعرض للإصابة في مران المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي :"أطالب بقيد حارس بديل لجنش قبل أن نستكمل الدوري، لن أستكمل الدوري بحارس واحد فقط".

وكان جنش تعرض للإصابة في مران المنتخب خلال الاستعدادات لمباراة أوغندا، حيث أثبتت الأشعة عن تعرض حارس الزمالك لقطع في وتر أكليس.

ومن المقرر أن يغيب جنش عن حراسة عرين الزمالك إلى ما يقرب من 4 حتى 6 أشهر بسبب الإصابة بحسب تصريحات طبيب الفريق محمد أسامة.

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وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" :"مصيره سينتهي مثل لاعبين أخرين، اللاعب لديه عقد مع النادي لمدة ثلاث سنوات أخرى".

وتابع :"كل ما يتردد عن انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك غير صحيح والدليل أن كهربا حصل على أموال من النادي بناء على العقد الذي وثق من اتحاد الكرة".

وأكمل :"تحدثت مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حول تصرفات كهربا، والغرامات مستمرة في حق اللاعب بعد غيابه عن التدريبات".

وأنهى :"للأسف كهربا ناكر للجميل، اللاعب استفاد من الزمالك كثيرًا خاصة بعد إعارته لصفوف اتحاد جدة السعودي".

وشهدت الأونة الأخيرة تردد عن اقتراب اللاعب من التوقيع للأهلي إلا أن رئيس الزمالك أكد أن كهربا لديه عقد مع النادي سينتهي بعد ثلاث سنوات.