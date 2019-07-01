كهربا خارج قائمة الزمالك المسافرة لمعسكر قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى قبرص اليوم للانتظام في معسكر خارجي، للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري.

وشهدت قائمة الزمالك المسافرة إلى قبرص عدم تواجد محمود كهربا، في ظل عدم انتظامه في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وخلال الأونة الأخيرة تردد عن اقتراب اللاعب من التوقيع للأهلي إلا أن رئيس الزمالك أكد أن كهربا لديه عقد مع النادي سينتهي بعد ثلاث سنوات.

وتضم القائمة كل من:

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حراسة المرمى : عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة ومحمد الشحات ويوسف محمود.

خط الوسط:محمود عبدالعزيز ومحمد حسن ويوسف حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأيمن حفني وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد.