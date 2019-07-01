محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - منة عمر:
صرح دينيس أونيانجو حارس مرمى المنتخب الأوغندي بأن مصر استغلت الأخطاء التي ارتكبها فريقه خلال المباراة، قائلًا أنه يتمنى عدم مواجهة فريق بخبرات مصر في المراحل المقبلة من أمم إفريقيا.
وقال أونيانجو في تصريحاته لـ"الخليج 365" عقب الخسارة من مصر: "أرتكبنا عدد قليل من الأخطاء وهذا الأمر كلفنا الخسارة واستقبال الهدفين، لكن الأمر متعلق بمواجهة فريق قوي مثل مصر وصاحب خبر، لكني سعيد للغاية بالأداء الذي قدمه الفريق وفخور بهم."
وتابع: "أتمنى ألا نواجه فريق مثل مصر في المرحلة المقبلة من البطولة، لكن على كل حال لقد شاهدنا مدغشقر تفوز على نيجيريا في مفاجأة كبيرة، ولهذا الكل يمكن أن يكون لديه طموح للفوز والتقدم لمراحل متقدمة في البطولة."
وأوضح قائد منتخب أوغندا حالته بعد الخروج مصابًا من المباراة: "سوف أكون جاهزًا للمراحل المقبلة من البطولة."
واستطاع المنتخب المصري أن يفوز على أوغندا بنتيجة 2-0 في ختام مباريات المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر أونيانجو لـ"الخليج 365": ارتكبنا أخطاء قليلة.. وأتمنى ألا نواجه فريق كمصر مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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