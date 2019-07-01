أجيري بعد التأهل بالعلامة الكاملة: الفوز أهم من الأداء.. وأمامنا أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق حقق أرقامًا قياسية خلال الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تأهل الفريق إلى دورها الثاني متصدرًا للمجموعة الأولى.

وأشار أجيري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الفريق يوجه أزمة على صعيد الإصابات، خاصة بعد إصابة أحمد حسن "كوكا" وكذلك محمود عبد الرحيم "جنش" من قبله.

وقال المدير الفني لمصر: "الأهم في الدور الأول هو تحقيق النقاط وهذا ما نجحنا فيه بالوصول للعلامة الكاملة، اكتسبنا ثقة المباريات والبطولات خلال المواجهات الثلاث التي خضناها".

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وأكمل: "حقننا أرقام قياسية جيدة في الدور الأول، أحرزنا خمسة أهداف، ولم نتلق أي هدف في شباكنا، وهذا أهم من الأداء، ظهرنا بمستوى متدرج في المباريات ونتمنى تحقيق نتائج جيدة في الأدوار المقبلة، هدفنا هو الوصول للنهائي".

واختتم: "إصابة كوكا لم تتحدد قوتها بشكل نهائي حتى الآن، نواجه أزمة في الإصابات سواء بإصابة مهاجمنا ومن قبل محمود جنش".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بعدما تفوق على أوغندا بهدفين نظيفين مساء الأحد.