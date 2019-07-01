فيديو.. من تواجه مصر في دور الـ16 بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأهل المنتخب المصري كأول المجموعة الأولى بعد الفوز على أوغندا ضمن الجولة الأخيرة، ليضمن مواجهة أسهل نسبيا في الدور الثاني.

وتأهل المنتخب الأوغندي كمركز ثاني عن المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه الكونغو الديمقراطية بـ3 نقاط، والذي ينتظر موقفه من التأهل، فيما ودع المنتخب الزيمبابوي البطولة بنقطة وحيدة.

المنتخب المصري سيواجه أحد الفرق (ثالث المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة)، ويمكنك التعرف على منافس مصر في الدور ثمن النهائي عن طريق الفيديو التالي: