هاني رمزي بعد التأهل بالعلامة الكاملة: حققنا الجزء الأسهل.. والأصعب قادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني رمزي، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن الهدف الأول للجهاز الفني تحقق بعد تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى وحصد الـ 9 نقاط، والتأهل لدور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وحقق منتخب مصر فوزا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد، في لقاء بالجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" الأداء لم يصل إلى الأفضل لكننا حققنا الهدف الأول وهو تصدر مجموعتنا وبشباك نظيفة".

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وأضاف:" حققنا الجزء الأسهل في البطولة حتى الآن ونستعد للأصعب بعد التأهل لدور الـ16".

وأوضح، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أحمد حسن كوكا كانت صعبة، لافتا ان اللاعب سيخضع خلال الساعات المقبلة للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة.

وأتم:" بالتأكيد نحن نحتاج لجميع اللاعبين خلال مشوارنا في البطولة، وسنفتقد جنش والذي غادر معسكر المنتخب بعد اصابته بقطع في وتر إكيليس".