حجازي: حققنا ما احتجناه في مواجهة أوغندا.. ولم يعد هناك مواجهة سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، أن اللاعبون حققوا ما احتاجوه من دور المجموعات، ومن مباراة أوغندا، وهو التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

وأضاف حجازي في تصريحات لـ"تايم سبورتس" عقب مواجهة أوغندا، أن اللاعبين يدركون أن الأداء يجب أن يتحسن خلال المباريات المقبلة.

وحقق المنتخب المصري فوزًا على أوغندا بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، أمام أوغندا صاحب الوصافة بـ4 نقاط.

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وأشار حجازي إلى أن كافة المباريات باتت صعبة، ولم يعد هناك منتخب ضعيف، ضاربا مثل بنتائج المجموعات الأخرى.

ووعد مدافع مصر، الجماهير بتحسن الأداء خلال المواجهات الإقصائية بدءًا من دور الـ16.

وينتظر المنتخب المصري مواجهة أحد الفرق أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.