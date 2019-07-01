الجماهير المصرية تجمع مخلفات الاستاد عقب مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: عبدالرحمن علاء

قامت مجموعة من الجماهير المصرية بجمع مخلفات المتواجدة داخل مدرجات استاد القاهرة، بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وأتت مبادرة الجماهير من أجل إخلاء المدرجات من أي مخلفات منذ انطلاق بطولة أمم إفريقيا، مع مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي.

وتأمل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.