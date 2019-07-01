مرتضى منصور يشن هجومًا على محمود كهرباء.. والسب هو؟

شن مرتضى رئيس نادي الزمالك هجومًا على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق على خلفية غيابه عن التدريبات طوال الأيام الماضية وعدم مشاركته في المران.

وتابع "كهربا ناكر للجميل هو وأبوه ولم يقدر

ما فعلناه معه ويكفي أنه حقق ما يقرب من 150 مليون جنيه من مشواره في اتحاد جدة السعودي من وراء الزمالك".

وأكمل "كهربا عقده مع الزمالك

لمدة 5 مواسم مقبلة ولا يحق له الرحيل لأي نادي والعقوبات مستمرة عليه بشكل طبيعي".

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وأضاف "على كهربا مراجعة حساباته والعودة لتدريبات الزمالك وإذا عدتم عدنا".

وواصل "أحمد رفعت أفضل من كهربا 100 مرة، وكهربا طالما يغيب عن التدريبات العقوبات مستمرة عليه وفقًا للائحة".