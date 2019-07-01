شاهد.. اسبانيا تتوج بلقب امم اوروبا للشباب للمره الخامسة

توج المنتخب الاسباني بطلاً لبطولة امم اوروبا للشباب عقب تغلبه علي نظيره الالماني بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس علي ملعب الفريولي في نهائي بطولة امم اوروبا للشباب المقامه بايطاليا . ملعب الفريولي في نهائي بطولة امم اوروبا للشباب المقامه بايطاليا . سجل هدفي اللقاء فابيان رويز وداني اولمو في الدقائق7،69 للمنتخب الاسباني بينما سجل هدف المنتخب الالماني ناديم اميري في الدقيقة88 وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الاسباني اللقب للمره الخامسة في تاريخه ليعادل رقم المنتخب الايطالي صحاب الخمسة القاب . Advertisements شاهد الاهداف ..

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