في عرض كروي باهت.. مصر تهزم أوغندا وتحسم الصدارة بشباك نظيفة

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0)، اليوم الأحد، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة.



سجل لمنتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.



وضمن منتخب مصر صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.



ورغم الفوز إلا أن الأداء لم يكن مقنعًا للمتابعين، وأهدر منتخب أوغندا العديد من الفرص مع تألق واضح للحارس محمد الشناوي أحد نجوم المباراة، إلا أن مهارة صلاح واستغلال بعض الفرص ضمنا الفوز للفراعنة.



مفاجأة أوغندا



لعب منتخب أوغندا في بداية المباراة بأسلوب الضغط العالي على قلبي دفاع مصر لاستغلال حالة عدم التجانس بين ثنائي الخط الخلفي باهر المحمدي وأحمد حجازي، وهدد الأوناش بالفعل مرمى الفراعنة من خلال تسديدة فاروق ميا ثم كرة عرضية أبعدها الشناوي.



وعانى منتخب مصر في الربع ساعة الأولى تحديدًا من حالة العشوائية وغياب التجانس وأخطاء التمرير الواضحة للاعب نبيل عماد دونجا الذي ارتكب خطأ ساذجاً بتمريرة خاطئة في منطقة الجزاء ولكن الشناوي أنقذ الموقف بتصدي رائع.



وأشرك منتخب مصر مهاجمه مروان محسن بعد إصابة أحمد حسن كوكا، كما أبعد الشناوي تصويبة خطيرة من خالد أوشيو.



دور صلاح



تحرك محمد صلاح فانتفض منتخب مصر بعد مجهود فردي بالحصول على خطأ على حدود منطقة الجزاء ليسجل نجم ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 36 من تسديدة متقنة هزت شباك الحارس دينيس أونيانجو.



ارتبك منتخب أوغندا بعد هدف الفراعنة وووجه تريزيجيه تسديدة أبعدها أونيانجو قبل أن يسجل أحمد المحمدي الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 44 مستغلاً تمريرة عرضية من أيمن أشرف مرت من الجميع لتصل للمحمدي الذي أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك الأوغندية.



الشوط الثاني بدأ بحماس أوغندي مجدداً ومحاولات لصناعة الخطورة ولكن باهر المحمدي أبعد بعض المحاولات، وأنقذ أونيانجو انفرادًا من جانب صلاح في الدقيقة 50، وأطلق أوكوي تصويبة صاروخية من خطأ متكرر للمدافع باهر المحمدي المرتبك وضاعت تسديدة فاروق ميا القريبة فوق العارضة.



ونال آلان كيمبا لاعب أوغندا إنذارًا.. وكاد أيمن أشرف أن يهز شباك الفراعنة بتسديدة عكسية وواصل الشناوي التألق بإبعاد رائع، وحصل أحمد المحمدي على الإنذار ودفع منتخب مصر باللاعب طارق حامد على حساب محمد النني في الدقيقة 63.



تعديلات تكتيكية



دفع منتخب أوغندا باللاعب لوانجا بدلاً من خالد أوتشو الذي اشتكى من الإصابة ثم غادر الحارس أونيانجو مصاباً وشارك بدلاً منه أوديناكار، وأضاع إيمانويل أوكوي محاولة خطيرة بارتباك غريب من حجازي.



وحاول أجيري إجراء تعديلات تكتيكية لتنشيط صفوف الفراعنة تارة باللعب بصلاح لدقائق كرأس حربة صريح وأخرى باللعب بطريقة 4-1-4-1، ودفع المنتخب الأوغندي باللاعب كيزيتو بدلاً من آلان كيامابدي، وأضاع صلاح تسديدة فوق العارضة.



تراجع أداء أوغندا بدنيًا، وأشرك منتخب مصر لاعبه عمر جابر بدلاً من أحمد المحمدي في الدقيقة 90، وتعرض باهر المحمدي للإصابة في اللحظات الأخيرة قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الفراعنة.



المصدر: موقع كورة