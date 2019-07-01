اونلاين | تابع لايف live hd.. بث مباشر مباراة مصر واوغندا يلا شوت| مشاهدة ماتش مصر مباشرة آخر 10 دقائق الآن| محمد صلاح يسجل goal

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تشكيل مصر اليوم أمام أوغندا بث مباشر اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

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الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

تشكيلة المنتخب الأوغندي المتوقع في مباراة اليوم

في حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

في خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

في خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

في خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

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