اونلاين | نتيجة مباراة مصر الآن بث مباشر| يلا شوت مشاهدة مباراة مصر واوغندا KORA STAR| كورة لايف رابط مباراة مصر LIVE KORA

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بث مباشر مباراة مصر وأوغندا اليوم في بطولة أمم إفريقيا يلا شوت بدون تقطيع ضمن أبرز مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019 يلا شوت بث مباشر على استاد القاهرة الدولي في واحدة من اهم مباريات اليوم حيث يلتقي طرفا المجموعة منتخب زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في نفس التوقيت يلا شوت مباشر.

موعد مباراة مصر واوغندا اليوم الاحد 30 – 6- 2019

يلا شوت مباراة اليوم مباراة مصر واوغندا عبر موقع يلا شوت مشاهدة مباراة مصر اليوم والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة مباراة مصر اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، يلا شوت حصري بث مباشر مباراة مصر واوغندا اليوم في بطولة امم افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد

قنوات ناقلة لمباراة مصر واوغندا تجدونها عبر موقع الخليج 365 الرياضي حيث تقوم قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وقناة بي إن سبورت ماكس 2 بنقل مباريات جميع البطولة عبر قنوات التي تغطي البطولة بشكل حصري، يلا شوت بلس مباراة مصر اليوم يلا شوت توداي كورة اتش دي بدون تقطيع يلا ماتش يلا كورة مصر واوغندا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الفراعنة لمواجهة أوغندا في لقاء اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

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الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

الكورة مباشر مباراة مصر ضد أوغندا اليوم على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ووسط حضور جماهيري كبير يزيد عن 70 ألف مشجع وسط أنصار ومحبي المنتخب الوطني الأول الذي تتعلق به الآمال لتحقيق اللقب بث مباشر مباريات، خاصة أن المباراة على ارضه ووسط جماهيره بث مباشر مباريات اليوم.

تشكيلة منتخب أوغندا القوي لمواجهة مصر اليوم:

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

يبدو أن الأمور محسومة لمنتخب مصر لكن منتخب أوغندا لا يستهان به وخاصة على مستوى الكرات الثابتة التي هي نقطة ضعف كبيرة للمنتخب الوطني مباريات اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوغندا بدون تقطيع وبجودة ممتازة عبر قنوات BEIN SPORT MAX، كورة لايف بث مباشر، مصر في مواجهة أوغندا يلا كورة بث مباشر اليوم بث مباشر في بطولة امم افريقيا يلا كورة مباشر.