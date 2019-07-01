اونلاين | كورة shoot حصري: مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت live match كورة ستار ماتش منتخب مصر واوغندا YALLA SALAH

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مشاهدة مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يصطدم المنتخب المصري بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري نظيره المنتخب الأوغندي بقيادة مدربه المميز الفرنسي سباستيان ديسابر، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

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تأهل منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بالجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق الفراعنة الفوز بهدف دون رد أمام منتخب زيمبابوي في مباراة الافتتاح، ليحتل بذلك المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولي برصيد ست نقاط، حقق منتخب أوغندا فوز مهم على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليضمن بذلك طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 بعدما حصدوا أربع نقاط من فوز وتعادل.

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وتدور أحداث مباراة مصر وأوغندا على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة توقيت تونس، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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سوف تعرض مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان be0IN SPORTS Max HD 1 ، كما تنقل أحداث تلك المباراة عبر قناة تايم سبورت المصرية time sport ببثها الأرضي والفضائي.

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لا توجد غيابات في صفوف منتخب الفراعنة قبل مباراة أوغندا في آخر جولات دور المجموعات، سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون كافة الأسماء متاحة أمام المدرب المكسيكي خافيير أجيري لخوض هذه المواجهة.

ومن المتوقع أن يبدأ خافيير أجيري هذه المباراة بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح، الهجوم الصريح: مروان محسن.

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وعلى الجانب الآخر لن يغيب عن منتخب أوغندا أي لاعب بسبب الإصابة في هذا اللقاء، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف قبل مواجهة المنتخب المصري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسيبدأ المنتخب الأوغندي بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: جودفري والوسيمبي - حسن واسوا - رونالد موكيبي - بفيس موجابي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: ميكايل أزيرا - خالد أوتشو - ايمانويل اوكوي - فاروك مييا - عبدول لومالا، الهجوم الصريح: باتريك كادو.

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