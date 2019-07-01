اونلاين | كورة ستار plus مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر أفضل رابط ماتش مصر History Egypt كان 2019

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مشاهدة مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star، حيث يحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ، التي تستضيف مصر أحداثها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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وخطف محمد صلاح ورفاقه بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بالجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق الفراعنة الفوز بهدف دون رد أمام منتخب زيمبابوي في مباراة الافتتاح، ليحتل بذلك المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولي برصيد ست نقاط.

وعلى الجانب الآخر حقق منتخب أوغندا فوز مهم على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليضمن بذلك طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 بعدما حصدوا أربع نقاط من فوز وتعادل.

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سوف تنطلق أحداث مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة توقيت تونس، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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وتذاع أحداث مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان be0IN SPORTS Max HD 1 ، كما تنقل أحداث تلك المباراة عبر قناة تايم سبورت المصرية time sport ببثها الأرضي والفضائي.

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يتوقع الكثيرون أن يبدأ المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر هذه المباراة بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح، الهجوم الصريح: مروان محسن.

بينما سيبدأ المنتخب الأوغندي بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: جودفري والوسيمبي - حسن واسوا - رونالد موكيبي - بفيس موجابي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: ميكايل أزيرا - خالد أوتشو - ايمانويل اوكوي - فاروك مييا - عبدول لومالا، الهجوم الصريح: باتريك كادو.

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