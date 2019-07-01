اونلاين | رابط beIN SPORTS: مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر kol7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر تابع لايف TIME BEIN SPORTS رابط مباشر

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مشاهدة مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

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تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، كما حقق الفراعنة الفوز بهدف دون رد أمام منتخب زيمبابوي في مباراة الافتتاح، ليحتل بذلك المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولي برصيد ست نقاط.

فيما استهل منتخب أوغندا مشواره في البطولة الإفريقية بفوز مهم على حساب منتخب الفهود بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في ثاني جولات دور المجموعات، وضمن طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 بعدما حصدوا أربع نقاط من فوز وتعال.

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ومن المقرر ان تنطلق أحداث مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة توقيت تونس، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ويحتضن استاد القاهرة الدولي أحداث مباراة مصر وأوغندا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان be0IN SPORTS Max HD 1 ، كما تنقل أحداث تلك المباراة عبر قناة تايم سبورت المصرية time sport ببثها الأرضي والفضائي.

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وسيدخل المنتخب المصري لهذه المباراة بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح، الهجوم الصريح: مروان محسن.

بينما سيبدأ المنتخب الأوغندي بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: جودف

ري والوسيمبي - حسن واسوا - رونالد موكيبي - بفيس موجابي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: ميكايل أزيرا - خالد أوتشو - ايمانويل اوكوي - فاروك مييا - عبدول لومالا، الهجوم الصريح: باتريك كادو.

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