رياضة | صبحي: أشكر الجمهور وأتمنى الوصول للنهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي: أشكر الجمهور وأتمنى الوصول للنهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجمهور المصري على حضوره وتشجيعه الرائع في بطولات أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حاليًا وأعرب عن أمله في وصول المنتخب الوطني لنهائي البطولة.



وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نتعاون مع اللجنة المنظمة واتحاد الكرة والكاف كما أننا فخورون بشركة الأمن وهي إضافة للأمن الرياضي وهم عبارة عن طلبة جامعات".



وأضاف :"نتمنى آداء أفضل من المنتخب في كل مباراة للوصول للنهائي".



واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"اشكر الجماهير على حضوره الرائع وتشجيعه الحضاري في المباريات".