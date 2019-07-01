رياضة | أجيري يُكرر إنجاز 3 مدربين سابقين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يُكرر إنجاز 3 مدربين سابقين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المكسيكي أجيري منتخب مصر لتحقيق 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا وحصد (العلامة الكاملة)، بعد تخطي منتخب أوغندا بنتيجة 2-0 في لقاء الجولة الثالثة بالبطولة القارية التي تستضيفها مصر.

وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية على منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ولم تستقبل شباكه أي أهداف خلال المباريات الثلاث الماضية في إنجاز للفراعنة بالبطولة القارية.

وكرر "أجيري" الانجاز الذي حققه 3 مدربين قبله مع منتخب مصر بحصد "العلامة الكاملة" مع الفراعنة في دور المجموعات بأمم إفريقيا، وهم:

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1- الألماني ديتمار كرامر (1974)

2- الفرنسي جيرارد جيلي (2000)

3- المصري حسن شحاتة (2010)

واستطاع "المعلم" فقط التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات عام 2010، هل يسير "أجيري" على نهجه ويقود الفراعنة للتتويج باللقب الثامن في تاريخه، أم يكرر فشل كرامر وجيلي مجددًا؟