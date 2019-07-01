رياضة | 3 مشاهد سابقة.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد تحقيق "العلامة الكاملة" في مجموعات أمم إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مشاهد سابقة.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد تحقيق "العلامة الكاملة" في مجموعات أمم إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على منتخب أوغندا بهدفين دون مقابل سجلهما (أحمد المحمدي - محمد صلاح) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019.

وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة)، حققها من 3 انتصارات متتالية على منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ولم تستقبل شباكه أي أهداف خلال المباريات الثلاث الماضية في إنجاز للفراعنة بالبطولة القارية.

ونجح منتخب مصر طوال تاريخ مشاركاته في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا منذ عام 1957 وحتي النسخة الحالية، في حصد (العلامة الكاملة) 4 مرات فقط جاءت كالتالي:

- 1974:

أول نسخة شهدت تحقيق منتخب مصر "العلامة الكاملة" في دور المجموعات كانت نسخة 1974 التي استضافتها مصر، حيث تغلب على أوغندا 2-1 في مباراته الافتتاحية، وفاز على زامبيا 3-1 في الجولة الثانية، وهزم كوت ديفواري بهدفين دون رد في الجولة الثالثة، لكن لم يتوج بلقب البطولة وخسر في نصف النهائي أمام زائير 3-2.

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- 2000:

نجح منتخب مصر تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات في نسخة بطولة امم إفريقيا عام 2000 التي اقيمت في غانا ونيجيريا، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز على زامبيا 2-0، ثم السنغال 1-0، واختتم مرحلة المجموعات بفوز كاسح على بوركينا فاسو 4-2، لكنه لم يحقق لقب البطولة وخرج من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام تونس 1-0.

- 2010:

كرر منتخب مصر حصد العلامة الكاملة في نسخة بطولة أمم إفريقيا 2010 بأنجولا، حيث استهل مشواره بالبطولة بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3-1، ثم تغلب على موزمبيق 2-0، وفاز بنفس النتيجة على بنين بالجولة الثالثة، ونجح في التتويج بلقب البطولة في هذه النسخة بعدما تفوق على غانا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

-2019:

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات بالنسخة الحالية، بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في مباراة الافتتاح، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، وفاز بنفس النتيجة على منتخب أوغندا بالجولة الثالثة، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا للمجموعة الأولي.