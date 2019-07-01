رياضة | عاجل.. المنتخب يكشف حجم إصابة كوكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المنتخب يكشف حجم إصابة كوكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن سعادته عقب فوز الفراعنة على أوغندا بهدفين دون رد، وتصدر مجموعته في بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف :"الحمد لله على الفوز الثالث تواليا وحصد العلامة الكاملة والقادم أفضل".

وتحدث عن إصابة كوكا :"الإصابة عبارة عن كدمة قوية قريبة من وتر إكيلس وسيقوم اللاعب بإجراء أشعة لتحديد الإصابة"

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وتابع :"لا نريد سبق الأحداث، وسننتظر الأشعة وما سُتظهره".

وأشار :"الشوط الأول كان منتخب أوغندا الأفضل، والمدير الفني سيسعى لعلاج السلبيات في المرحلة المقبلة".

وأتم :"المنتخب سيتدرب صباحا وفي الغالب سيقوم أجيري بإلغاء المران المسائي بسبب الإجهاد، والقادم أفضل".