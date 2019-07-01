رياضة | أول تعليق من مدرب أوغندا بعد الخسارة أمام مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب أوغندا بعد الخسارة أمام مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا الشكر إلى لاعبيه رغم خسارته اليوم أمام مصر بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"أضعنا الكثير من الفرص رغم أننا لعبنا في الهجوم جيدا ولكننا لم نتمكن من ذلك"

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وتابع :"رغم أن النتيجة ليست جيدة لكني فخور للاعبين، وأبلغت اللاعبين بضرورة اللعب دون خوف، وسيطرنا على معظم المباراة لكن في النهاية منتخب مصر نجح عن طريق أحد أفضل اللاعبين في العالم بإحراز الهدف الأول".

وواصل :"أنا فخور باللاعبين بعدما صعدنا للدور الثاني وأظهرنا للجميع بأن فريقنا جيد للغاية".

وأشار :"أنا أعمل منذ موسم ونصف ولكن في المباراة هناك بعد الخطط في المباراة نعطي أكبر طاقة ولكن للأسف خسرنا ، ورغم ذلك فخور بجميع اللاعبين".