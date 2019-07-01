رياضة | بعد تأهله بـ"العلامة الكاملة".. منتخب مصر يُحقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهله بـ"العلامة الكاملة".. منتخب مصر يُحقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر "العلامة الكاملة" في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد فوزه على منتخب أوغندا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة القارية، والتي اقيمت على استاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر استهل مشواره في بطولة أمم إفريقيا بالفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل، قبل أن يكرر انتصاره على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، واختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز بنفس النتيجة على المنتخب الأوغندي مساء اليوم.

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وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد أوغندا عند 4 نقاط،وضمن المنتخبين تأهلهما لدور الـ16، بينما احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب زيمبابوي الترتيب بدون نقاط.

وحقق منتخب مصر رقمًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا، بعد تخطي عقبة أوغندا، حيث تأهل الفراعنة في صدارة المجموعة الأولي بـ"العلامة الكاملة"، وبـ"شباك نظيفة" لم تستقبل أي أهداف، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولي في تاريخ الفراعنة خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة في مرحلة المجموعات.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.