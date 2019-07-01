رياضة | منتخب مصر يُرسخ عقدته الأزلية أمام منتخب أوغندا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يُرسخ عقدته الأزلية أمام منتخب أوغندا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع منتخب مصر فوزًا ثمينًا من نظيره منتخب أوغندا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد أوغندا عند 4 نقاط،وضمن المنتخبين تأهلهما لدور الـ16، بينما احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب زيمبابوي الترتيب بدون نقاط.

وحافظ منتخب مصر على سجله خال من الهزائم أمام المنتخب الأوغندي في تاريخ مواجهاتهما ببطولة أمم إفريقيا.

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وتقابل منتخب مصر مع أوغندا في 5 مواجهات ببطولة أمم إفريقيا، فاز منتخب الفراعنة بهم جميعًا، المواجهة الأولي كانت نصف نهائي نسخة عام 1962، وفاز منتخبنا الوطني 2-1، وكرر "تماسيح النيل" الفوز بنفس النتيجة على منتخب الرافعات في نسخة 1974.

أما ثالث مواجهة بين منتخب مصر وأوغندا في أمم إفريقيا كانت عام 1976، وحسمها منتخب الفراعنة بنتيجة 2-1، أما رابع المواجهات بين المنتخبين في "الكان" كانت في النسخة الماضية 2017 وفازت مصر 1-0، بهدف سجله عبد الله السعيد.

ورسخ منتخب مصر عقدته الأزلية أمام أوغندا في أمم إفريقيا اليوم الأحد بالفوز في خامس المواجهات بينهما في الكان بهدفين دون مقابل سجلهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.