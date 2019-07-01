رياضة | المحمدي يتحدث عن فوز مصر على أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحمدي يتحدث عن فوز مصر على أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، سعادته بفوز المنتخب على أوغندا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة وتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وقال المحمدي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"كان من الضروري أن يفوز منتخب مصر اليوم والحمد لله حققنا 9 نقاط في 3 مباريات والقادم صعب لكننا جاهزين من الغد أي كان المنافس في دور ال16".

Advertisements

وأضاف :"أكدنا على صعودنا أول المجموعة وتأهلنا بكلين شيت في أول 3 مباريات، مع تسجيل 5 اهداف وهذا معدل جيد ، والأداء في الشوط الثاني لا يكون جيد لأن المنافس يجتهد للتعويض في الشوط الثاني".

وكشف أن أجيري قام بتغييره خوفا من حصوله على إنذار.