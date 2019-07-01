رياضة | باكومبو رجل مباراة الكونغو وزيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكومبو رجل مباراة الكونغو وزيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019 فوز سيدريك باكومبو بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكونغو الديمقراطية أمام زيمبابوي.

وقدم باكومبو مستوى مميز في المباراة حيث أحرز هدفين ليساهم في فوز منتخب الكونغو بأربعة أهداف دون رد.

ورفع منتخب الكونغو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الأولى، بينما احتل متخب مصر صدارة المجموعة ب9 نقاط فيما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط.