رياضة | طارق حامد: سنعالج السلبيات في مباريات مصر القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق حامد: سنعالج السلبيات في مباريات مصر القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر التهنئة إلى الجماهير المصرية بعد الفوز الذي حققه الفراعنة مساء اليوم على أوغندا واحتلاله صدارة المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية المباراة: "الحمد لله على النتيجة أبارك للشعب المصري والجهاز الفني واللاعبين احتلال المنتخب صدارة المجموعة"".

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وتابع "من الممكن أن يكون الأداء ليس جيدا لكن في البطولات النتيجة تكون أهم".

وواصل "نركز في المباريات المقبلة وسنعالج السلبيات وسنسعى للظهور بشكل جيد".