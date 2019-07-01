الامارات | «فيكتوري تيم» بطل أوروبا في «واقف الدراجـات المائية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الفيكتوري تيم، عبر المتسابق النمساوي كيفين رايتيرير، قائد الدراجة الزرقاء رقم 90، بطلاً لمنافسات فئة واقف جي بي 1، ضمن منافسات بطولة القارات الأوروبية للدراجات المائية، التي أسدل الستار عليها أمس في العاصمة الكرواتية زغرب بمشاركة واسعة.
ونجح كيفين رايتيرير في انتزاع الفوز والتتويج قبل نهاية منافسات فئة واقف محترفين جي بي 1، بعدما فاز بالسباقين الأول والثاني بجدارة، ليحصد 50 نقطة مكّنته من زيادة غلته من النقاط، لينفرد بالقمة برصيد 200 قبل السباق الثالث، ليتوج ملكاً لأوروبا في هذه الفئة.
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