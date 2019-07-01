الامارات | إنديبندينتي يشترط «القيمة كاملة» لإعارة غايبور إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن إنديبندينتي يشترط «القيمة كاملة» لإعارة غايبور إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل الإعلام الإكوادورية أن نادي إنديبندينتي الأرجنتيني يرغب في حسم مستقبل اللاعب الإكوادوري فرناندو غايبور خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن النادي الأرجنتيني لا يمانع من إعارة غايبور إلى الوصل بشرط الحصول على قيمة الإعارة بالكامل والبالغة 700 ألف دولار.

وذكرت صحيفة «فوتبول إكوادور» أن نادي الوصل كان يرغب في تسديد قيمة الإعارة على أكثر من دفعة، لكن إنديبندينتي أصر على الحصول على قيمة الصفقة دفعة واحدة، إلى جانب وضع شرط في العقد لتفعيل بيع غايبور إلى «الإمبراطور» عقب نهاية الإعارة مقابل 3.3 ملايين دولار، يحق للوصل تفعيله مباشرة وشراء عقد اللاعب، خصوصاً أن النادي الأرجنتيني لا يرغب في استعادة اللاعب عقب نهاية الموسم. وأشارت إلى أن فيرناندو غايبور من المقرر أن يتوجه إلى دبي خلال الأسبوع الجاري في حال التوصل إلى صيغة اتفاق بين الوصل ونادي إنديبندينتي، وموافقة اللاعب على المقابل المادي الذي سيحصل عليه من «الإمبراطور».

ونقلت صحيفة «بينديتو فوتبول» الإكوادورية، تصريحات إلى خوسيه شامورو وكيل أعمال اللاعب فيرناندو غايبور، أكد خلالها أن الوصل يعد الأقرب للتعاقد مع لاعب إنديبندينتي، لافتاً إلى وجود عروض أخرى لضم غايبور من كل من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، إلى جانب رغبة ناديه السابق إيميلك الإكوادوري في استعادة خدماته.

وأضاف: «غايبور رغبته الأساسية هي الاستمرار مع إنديبندينتي، لكن العرض الذي قدمه الوصل لاستعارته من النادي الأرجنتيني سيعود بالفائدة المادية على النادي وعلى اللاعب، وهو ما يجعل المفاوضات تسير في اتجاه انتقال اللاعب إلى الإمارات، لكننا ننتظر وصول المفاوضات إلى المرحلة النهائية، وتوقيع العقود بين جميع الأطراف».