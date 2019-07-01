الامارات | المغرب ينتقل إلى مرحلة «الإقناع واللقب»

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ينتقل إلى مرحلة «الإقناع واللقب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب المغربي جنوب إفريقيا لتأكيد أفضليته، بعد الفوز في أول جولتين بالنتيجة ذاتها (1-صفر)، على ناميبيا وساحل العاج القوية، ضمن المجموعة الرابعة.

وبدا المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي، هيرفيه رونار، فخوراً بلاعبيه بعد الفوز الثاني، لاسيما نورالدين أمرابط، الذي كان محور خط المقدمة ضد العاجيين، واختير أفضل لاعب في مباراة صنع فيها تمريرة على طبق من ذهب لهدف المهاجم يوسف النصيري.

وقال رونار الباحث عن لقبه الإفريقي الثالث (بعد زامبيا 2012 وساحل العاج 2015) ولقب أول لأسود الأطلس منذ 1976: «اليوم رأيتم المنتخب المغربي الذي يحقق أموراً ممتازة منذ ثلاثة أعوام».

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وأضاف «الآن نتحسن في مواجهة منتخبات قوية، قوية جداً، وكانت مباراة تكتيكية، هدفنا الأول أن نذهب أبعد مما فعلنا في 2017 (ربع النهائي قبل خسارة صعبة أمام مصر صفر-1)»، متابعاً «حالياً نحن نظرياً أقوى بكثير، لكن يجب الحفاظ على هذه الذهنية».

ويتصدّر المغرب مجموعته برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا، بينما تقبع ناميبيا أخيرة دون رصيد.

المغرب يتصدّر مجموعته بـ 6 نقاط يليه ساحل العاج وجنوب إفريقيا بـ 3 نقاط.