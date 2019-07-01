شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي رجل المباراة: أهم شيء في البطولات المكسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن سعادته لتخطي فريقه دور المجموعات، مؤكدًا أن «أهم شيء في البطولات المكسب، والأداء يتحسن تدريجيًا مع كل مباراة».

وتابع في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد فريق في أفريقيا ضعيف، ورأينا هزيمة نيجيريا من مدغشقر، وكل المباريات أصبحت صعبة»، مضيفًا: «الحتت الفردية هي التي تخلص المباريات، ورأينا هدف صلاح الرائع».

وأردف: «الفترة المقبلة صعبة، ولازم نركز بشكل كبير، ومن بكره إن شاء نحضر لأي فريق سنقابله في دور الـ16».