شكرا لقرائتكم الخليج 365.. وصيف الدورى التركى يطلب شراء مهاجم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن هناك أكثر من نجم سيكون خارج أسوار النادي الأهلى فى الموسم الجديد، بعد تلقى أكثر من نجم عروضاً جادة من أندية خارجية للانتقال إليها فى الصيف.

أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى تلقى عرضاً رسمياً من نادي اسطنبول باشاك شهير وصيف الدوري التركى، الذي أرسل خطاباً رسمياً للأهلى ،لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدوري فى الموسم قبل الماضي.

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى مصير أحمد الشيخ بعد وصول العرض التركي وإن كان الاتجاه الأقرب هو رفض العرض نظراً للحاجة لخدمات اللاعب، فى الوقت الذي يتمسك أحمد الشيخ بالأمل لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.