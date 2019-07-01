جوميز خارج حسابات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أصبح ريكاردو جوميز، مهاجم بارتيزان الصربي، خارج حسابات نادي الشارقة، بسبب المزايدات ودخول بعض الأندية طرفاً في الصفقة، علماً أن الخيار الأول للشرقاوية في مركز الهجوم هو لاعب برازيلي، قيل عنه إنه سيكون امتداداً للهدافين السابقين للشارقة اندرسون وفاندرلي.

ونفى مصدر، أن يكون الملك فاوض البرازيلي جوناثان، الذي يلعب في الدوري الصيني، كما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، مؤكداً أن اللاعب القادم، سيكون مميزاً.