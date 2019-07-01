أمرابط: أكملت مباراة كوت ديفوار مصاباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نور الدين امرابط لاعب منتخب المغرب، أن مواجهة جنوب إفريقيا على ملعب السلام في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا صعبة جداً.

وقال امرابط إن فريقه استطاع الفوز في أول لقاءين أمام ناميبيا وكوت ديفوار، ولكن «يجب علينا بذل قصارى جهدنا للفوز على جنوب إفريقيا للتأهل كأول المجموعة».

وأضاف اللاعب الذي توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس مع كوت ديفوار، أنه تعرض لإصابة في الكاحل في الدقائق الأخيرة من مباراة كوت ديفوار ولكنه تحامل على نفسه، مشدداً على أن إصابته تتحسن، ومازال لديه 24 ساعة للتعافي.

وأوضح أن فريقه يضم لاعبين شباباً وأيضاً يحظى بخبرات كبيرة.. الفريق جاهز تماماً لمواجهة جنوب إفريقيا.