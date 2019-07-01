شكرا لقرائتكم خبر عن مايك شوماخر يقود سيارة والده والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجلس مايك شوماخر، الشهر المقبل، أمام مقود السيارة الفيراري التي قادها والده مايكل عندما فاز بلقبه السابع في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في 2004.
وسيقود شوماخر السيارة «إف 2004» على مضمار هوكنهايم قبل التجربة الرسمية يوم 27 يوليو لسباق الجائزة الكبرى.
وينافس نجل مايكل شوماخر في فورمولا-2، وفي العام الماضي فاز ببطولة أوروبا لفورمولا-3 في هوكنهايم.
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